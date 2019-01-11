رسميًا.. أمال ماهر تطرح ألبوم “أصل الإحساس”

متابعة الخليج 365: طرحت النجمة المصرية أمال ماهر ألبومها الجديد “أصل الإحساس” رسميًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. ويتضمن الألبوم تسع أغنيات وهي “مش هنساه”، “وفيها ايه”، “غاب”، “عايشين”، “أصل الإحساس”، “لو رسمته”، “قالوا بالكتير”، “ياما عز عليا بعادك”، “اديني فرصة” و”بداية بدايتك”. الجدير ذكره أن ألبوم “أصل الإحساس” ترافق إصداره مع حملة دعائية واسعة شنّتها أمال ماهر عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “أصل الإحساس”:

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