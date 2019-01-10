أوّل تعليق لـ ديانا الخميس بعد خطوبتها على الفنان المصريّ أحمد جمال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهتْ الإعلامية السعودية، ديانا الخميس، الشّكر للفريق الذي اهتمّ بإطلالتها، خلال حفل خطوبتها على الفنان المصريّ، أحمد جمال، وذلك في أوّل تعليق لها بعد الخطوبة.

وقالت الإعلامية السعودية، عبر حسابها الرسميّ على "تويتر": "شكرًا جزيلًا للفريق اللي اهتم بإطلالتي كنتم رائعين ومميزين كالعادة، مصمم الأزياء يوسف الجسمي، وخبير التجميل علاء التونسي، والمصور أحمد رجب، ومصفف الشعر فهو إسلام لوما".

وتفاعل مغرّدون معها، مهنّئينها بالخطوبة، فقال أحد المتابعين: "إنتي قمر حبيبتي ومبروك ويارب حياتكم تكون كلها فرح وسعاده لأن تستاهلون"، وأضاف آخر: "ألف مبروك.. قمر ما شاء الله عليكي ربنا يحفظكم من كل شر يارب ويخليكم لبعض ويتمم على ألف خير".

وتفاعلتْ "الخميس"، مع متابعيها، وشكرتهم على تهانيهم بالخطوبة، وردّتْ على الكثيرين منهم، كما استقبل خطيبها الفنان أحمد جمال، الكثير من التهاني، وردّ على متابعيه، وأبرزهم الفنان المصريّ، رامي جمال.

وأعلن الفنان المصريّ، البالغ من العمر 30 عامًا، خطوبته على الإعلامية ديانا الخميس، يوم الثلاثاء، وذلك من خلال نشره صورة لهما من الحفل، الذي أقيم في سريّة تامّة.

وكتب أحمد جمال على الصورة التي جمعته بالإعلامية ديانا الخميس، ونشرها عبر "إنستغرام" قائلًا: "جمهوري الغالي حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب.. أحمد وديانا".

وتطوّرتْ علاقة ديانا الخميس، وأحمد جمال، من الصّداقة إلى الحبّ، حيث جمعهما أوّل لقاء العام 2014، عندما استضافته في برنامجها "صباحكم عيد" على إذاعة "إم بي سي".