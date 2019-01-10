شاهدوا.. “ديانا” الليدي السعودية التي خطفت قلب أحمد جمال

كتب امير فتحي في الخميس 10 يناير 2019 09:54 مساءً -

بعد صمت وترقب طويلين، زف المطرب المصري الشاب أحمد جمال أخيراً خبر خطبته على الإعلامية السعودية ديانا الخميس، وذلك عن طريق صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” وعلق عليها قائلاً: «جمهوري الغالي، حبيت اشارككم فرحتي و عقبالكم يارب».

وكانت “ديانا” قد استضافت أحمد جمال عام 2014، في برنامجها (صباحكم عيد)، والذي كانت تقدمه عبر إذاعة (MBC FM)، ثم بدأت علاقة الصداقة بينهما تتطور مع مرور الوقت، حتي تكللت أخيراً بإعلانهما خبر الخطوبة.

خبر خطوبة “أحمد” و”ديانا” قابلته ردود أفعال متباينه على “السوشيال ميديا”، ما بين تقديم التهاني من جانب، وخيبة الأمل التي أصابت بعض المعجبات اللواتي يعتبرن “جمال” بمثابة فارس أحلامهن من جانب آخر.

ديانا الخميس هي مذيعة سعودية، حاصلة على بكالوريوس صحافة وإعلام وعلى ماجستير في علم الفلسفة من الأردن.

بدأت حياتها العملية عام 2005 صحفية في صحيفة “الرأي” الأردنية حيث كانت تدرس هناك، ثم انتقلت إلى قنوات “العربية” و”MBC” كمتدربة في البداية، وذلك قبل تخرُّجها من الجامعة بسنتين.

بدأت عام 2006 العمل في دوبلاج المسلسلات وأفلام كرتون.

تعشق الرياضة، والرسم، وتحب القراءة، وبالأخص لغسان كنفاني. ورواياتها المفضلة له هي “رجال في الشمس”

بينما أحمد جمال هو مطرب مصرى، ذاع صيته منذ اشتراكه في برنامج اكتشاف المواهب “أراب آيدول” عام 2013.

وكانت “ديانا” قد نشرت مقطع فيديو في شهر يوليو الماضي عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” من حفل الفنان أحمد جمال، والذي أقامه على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية آنذاك، وعلقت عليه قائلة: «لحظة دخول أحمد جمال».