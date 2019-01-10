كنزة مرسلي تفاجئ متابعيها من اسطنبول، والسبب؟

Jan 10, 2019 تجدد الفنانة كنزة مرسلي التعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز بعمل جديد وذلك بعد نجاح كليب اغنية “ملكة سبأ”. وتتواجد “كنزة” حالياً في اسطنبول حيث تصور كليبها الجديد تحت ادارة المخرج زياد خوري. واختارت “كنزة” ان تصور اغنية من كلمات عبده سعود، الحان طارق قادم. وطلبت الفنانة الجزائرية من الجمهور الاشتراك بقناة شركة لايف ستايلز ستوديوز المنتجة للعمل ليكونوا اول من يشاهد الكليب الجديد قريباً. من جهة اخرى، فازت “مرسلي” بجائزة افضل فنانة شابة لعام 2018 وذلك ضمن استفتاء اجراه مهرجان الديرجيست. نذكر ان آخر اعمال كنزة مرسلي اغنية “ملكة سبأ” التي اطلقتها على طريقة الفيديو كليب مطلع عام 2018 من إنتاج شركة لايف ستايلز استديوز، كلمات صبري رياض، ألحان محمد رحيم، توزيع احمد مصطفى ميكس وماسترينغ ماهر صلاح. والكليب من توقيع فادي حداد.







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