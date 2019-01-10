الشركة المنتجة لمسلسل دينا الشربيني تكشف عن تفاصيله.. من يشاركها البطولة؟

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل دينا الشربيني الجديد عن تفاصيل خاصة بالعمل، حيث أكدت عبر بيان صحفي أن المخرجة كاملة أبو ذكري والسيناريست مريم نعوم يقومان حاليًا بعمل الجلسات التحضيرية للمسلسل المقرر أن يعرض على شاشة MBC مصر في رمضان ٢٠١٩.

العمل مأخوذ عن فورمات عالمي ولم يتم الاستقرار على اسمه النهائي حتى الآن، ومن المقرر البدء في تصويره قريبًا..

وبحسب البيان فإن العمل يشارك في بطولته كل من ريهام عبدالغفور وأحمد السعدني وأحمد فهمي وسوسن بدر وجارٍ التعاقد مع عدد كبير من نجوم الدراما المصرية.

وهو من إنتاج مجموعة قنوات mbc وتنفذه شركة إيغل فيلمز.

الجدير بالذكر أن شركة إيغل فيلمز قد قدمت مجموعة من الأعمال الدرامية الرمضانية طوال الأعوام الماضية مثل «جراند اوتيل» و«طريقي» و«لا تطفئ الشمس» و«ليالي اوجيني» و«هذا المساء» و«حلاوة الدنيا» وأعمال أخرى خارج الموسم الرمضاني مثل «كأنه إمبارح» و«حجر جهنم».

المسلسل يعتبر التعاون الأول بين الثلاثي كاملة أبو ذكري ومريم نعوم ودينا الشربيني، ويعيد الثنائي التليفزيوني أبو ذكري ونعوم للعمل معًا للمرة الأولى منذ مسلسلهما «واحة الغروب بعد أن قدما معًا عددًا كبيرًا من الأعمال أبرزها مسلسل «ذات» و«سجن النسا» وفيلم «واحد صفر».

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