العراقية آية الأغا تتوج بلقب ملكة جمال العرب في أمريكا.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - الثاهرة - متابعات الخليج 365
توجت العراقية الأصل آية الآغا، بلقب ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة الأمريكية، في الحفل الذي أقيم في ولاية أريزونا لعام 2019.
آية الآغا هي أول عراقية تفوز بالمسابقة منذ انطلاقها عام 2010.
مسابقة ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة، تختلف عن غيرها من المسابقات، حيث لا تشترط مقاييس للجسد، ولا ترتدي المتسابقات لباس البحر، وبديلا عن ذلك تعرض كل متسابقة الزي الوطني لبلدها الأصلي.
كما يقع اختيار لجنة التحكيم على الفائزة وفق الشخصية واللباقة والمعلومات العامة والتعليم والمواهب ومدى الاندماج مع المجتمع.
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