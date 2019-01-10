حملة ألبوم أمال ماهر تصل إلى لبنان!

متابعة بتجــــــــــــــــــرد: تطرح النجمة المصرية أمال ماهر ألبومها الجديد “أصل الإحساس” خلال الساعات المقبلة عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق العربية كافّة. وشنّت أمال ماهر طيلة الأيام الماضية حملة واسعة ترافق اطلاق العمل، وقد تخطت الخطة التسويقية للألبوم حدود مصر ووصلت إلى لبنان. وفي التفاصيل فقد كست صور غلاف ألبوم أمال ماهر “أصل الإحساس” الشوراع في مناطق عدّة ببلد الأرز. الجدير ذكره أن أمال ماهر تعود بهذا العمل إلى ساحة الألبومات بعد غياب ثلاث سنوات عن اصدار أي ألبوم غنائي.

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