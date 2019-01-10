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كتب امير فتحي في الخميس 10 يناير 2019 12:53 مساءً -
شنت الفنانة المغربية دنيا بطمة هجوماً على كل من انتقد خديجة بن حمو ملكة جمال الجزائر لعام 2019، حيث نشرت صورة لخديجة وعلقت عليها بالتالي: “يا مثقفات يا جميلات يا فتيات ومتعلمات يا بتوع المدارس من متى يجوز الاستهزاء بخلقة رب العالمين ؟ من متى مسابقة ملكة الجمال تعتمد على الجمال فقط؟ نسيتم الثقافة.. نسيتم الذكاء.. نسيتم الأهداف.”
“نسيتم أخلاقها وأدبها وتربيتها الحسنة التي لا أعتقد أن أي مثقفة ممكن تتمتع بهذه الصفات مع الأسف.. ارتقوا”.
“يكفي عدم ردها على حقارتكم وتجريحكم هذا في حد ذاته جواب وإهانة لشخصكم ، وياريت اللي تكلمو جميلات”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الانتقادات التي طالتها.. دنيا بطمة تدافع عن ملكة جمال الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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