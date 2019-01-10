كتب امير فتحي في الخميس 10 يناير 2019 12:53 مساءً -

في حادثة مرعبة، أقدمت عصابة على نبشِ قبرِ فتاةٍ شابَّة واستخراج جثّتها في قرية نائية بمدينة شنغد شمالي الصين، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وفي التفاصيل، توجّهت عائلة الشابة المتوفّية إلى زيارة قبر ابنتهم، وفوجئوا باختفاء الجثة، ليتوجّهوا إلى إبلاغ الشرطة بالحادث، حيث فتحت تحقيقاً بالحادث، ليتبيّن أن سارقِي الجثة هم عصابة يمتهنون بيعَ الجثث لتقديمها بما يعرف بـ”عروسٍ شبح” ضمن طقوس الزواج بعد الموت.

وتمّ بيع الجثّة لعائلة رجل متوفٍّ لدفنهما معاً في قبر واحد، “حتّى يعيشا كزوجين في العالم الآخر”. وعثرت الشرطة المحلية خلال تفتيشها موقع المقبرة على قفازات بيضاء وبقايا بشرية.

كانت هذه تفاصيل خبر حادثةٌ مرعبةفي الصين.. عصابة سرقت جثّة شابّة لتكون “العروس الشبح”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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