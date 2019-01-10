دنيا بطمة تفتح النار على منتقدي ملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، كل من انتقد ملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو، مبينة أن ردود الفعل السلبية على شكلها هو استهزاء على خلق الله.

وكتبت دنيا عبر تطبيق الاستوري الخاص بحسابها على إنستغرام: "لاحظت مدى الاستهزاء، خديجه بن حمو ملكه جمال الجزائر.. طيب يا مثقفات يا جميلات يا فاتنات ومتعلمات يا بتوع المدارس من متى يجوز الاستهزاء بخلقة رب العالمين.. من متى مسابقة ملكه الجمال تعتمد على الجمال فقط".

وتابعت: "نسيتم الثقافه نسيتم الذكاء نسيتهم الأهداف نسيتم أخلاقها وأدبها وتربيتها الحسنة والتي لا أعتقد أن أي مثقفة منكن تتمتع بهذه الصفات مع الأسف".

واختتمت: "ارتقوا فيكفي عدم ردها على حقارتكم وتجريحكم هذا في حد ذاته جواب وإهانة لشخصكم.. وياريت اللي تكلموا جميلات.. ألف مبروك خديجه بن حمو".

وكانت خديجة بن حمو، قد تعرضت لانتقادات لاذعة وللتمنر، بعد فوزها بلقب ملكة جمال الجزائر للعام 2019، وشنّ بعض الأشخاص حملة عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، معتبرين أنّها لا تستحقّ اللّقب.

وانتقد جزائريون بشدّة اختيار "بن حمو" التي نافستْ العديد من الحسناوات، إذْ رأى البعض أنّها لا تتمتّع بالجمال المطلوب، الأمر الذي أجبرها على إغلاق التعليقات، عبر إنستغرامها.

في الوقت ذاته، خرجتْ ملكة جمال الجزائر على قناة "الجزائرية 1" لتردّ على المتنمرين، حيث دعت بالهداية لمن ينتقدونها، وأنْ يبارك الله، ويحفظ من يشجّعها، ويساندها".