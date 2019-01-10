ممثلة سورية تنشر فيديو طريف مع طفل نسخة عنها.. والجمهور يسأل: هل هو ابنها؟

كتب امير فتحي في الخميس 10 يناير 2019 12:39 صباحاً -

اثارت الفنانة هبة نور ضجة كبيرة بين متابعيها على تطبيق انستغرام بعد نشرها مقطع فيديو طريف يجمعها بابن شقيقها تيم، والذي يشبهها الى حد كبير، لناحية لون العينين والشعر.

ورغم ان الممثلة السورية تنشر الكثير من الصور الجميلة مع الطفل منذ ولادته، ومتابعيها ينتظرون مقاطعها الطريفة معه، الا انها لم تسلم من بعض التعليقات التي تساءلت ما اذا كان الطفل ابنها، طالبين معرفة هوية والده!

وتظهر هبة في المقطع من داخل السيارة وهي تغني “محسودين” للنجم سعد رمضان وبدت في غاية التأثر والانسجام مع كلمات الاغنية الرومنسبة بينما الطفل الذي يشبهها الى حد كبير لا يكترث للأمر، ليبدو بعدها انه متعب ويريد النوم، الامر الذي شكل صدمة لعمته ونال اعجاب الالاف من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وجمال الطفل.