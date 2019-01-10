طيار يكشف حقيقة “مقرفة” عن وجبات طعام المسافرين

كتب امير فتحي في الخميس 10 يناير 2019 12:39 صباحاً -

غالباً ما تكون الوجبات المقدمة للمسافرين على الطائرة سيئة ولا تلائم الجميع، ولكن ما كشفه طيار اميركي من حقائق عن هذه الاطعمة قد تجعلك تمتنع عن تناولها بشكل دائم.

وكشف الطيار راندي جونز لموقع “Quora” الأميركي الشهير، حقيقة مروعة حول ما يلوث طعام الركاب، قائلاً: “أولئك الذين يجمعون القمامة وبقايا نفايات الرحلة السابقة من الطائرة، هم عادة من يقدمون خدمات الطعام في الرحلة التالية”.

وأضاف جونزرالذي عمل كطيار خاص منذ ما يقارب عقدين: “رغم مطالبتهم دائماً بارتداء قفازات، إلا أنهم قد لا يغيرونها في الغالب خلال تغيير المهام، ودائما ما تكون إزالة القمامة هي المهمة الأولى”.

وأشار إلى أن الطيارين يحصلون على وجبات غذائية مختلفة تماما عما يأكله الركاب، وذلك بهدف تجنب أي مشاكل صحية قد تنشأ بسبب نوعية الطعام وجودته.

واوضح ان نوعية الطعام المقدمة قد تحتوي على بعض الملوثات، لا سيما وان هناك حقيقة مروعة أخرى تتعلق بالطائرات، حيث أن بعضها لا يتم تنظيفها على الإطلاق إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى إصابة الركاب بالأمراض والعدوى.