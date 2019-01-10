متى تتزوجين؟.. اعرفي الجواب من كف يدك

كتب امير فتحي في الخميس 10 يناير 2019 12:39 صباحاً -

من الاختبارات الطريفة لمعرفة متى تتزوجين وفق المعتقدات الشعبية في الكثير من الدول، يمكنك اجراء الإختبار التالي بعد فتح كفك:

–خط زواج منحني الى الاعلى: يعني هذا الشكل الى أنك قريبة جداً من الزواج. ويشير الى مستوى السعادة في زواجك. وكلما كانت زاوية الخط أكبر كلما كنت أسعد في حياتك الزوجية.

–خط زواج منحني الى الاعلى مع فرع: سوف تنعمين بالزواج قريباً. انت مرغوبة جدا من الرجال. سوف تكونين سعيدة، الناس يعشقونك وتملكين حظاً في الحب.

–خط حياة مزدوج: يعني ذلك أنك مليئة بالنشاط والحياة. على الرغم من ان هذا الخط لا يرتبط مباشرة بالزواج، ولكن إن كنت تملكينه، فذلك يعني أنك شخصية محبوبة جدا من الناس، كما أنك محاطة بالعديد من الاصدقاء.