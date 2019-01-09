شكرا لقرائتكم خبر عن لو يعيد الوقت لحظات اللقا.. أصالة تطلق أجدد أغانيها الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لو يعيد الوقت لحظات اللقا بعرف إن أيام عمري في شقا"، بمثل هذه الكلمات خطفت المطربة السورية أصالة قلوب جمهورها العربى بإطلالة خليجية مميزة تبدأ بها انطلاقتها الغنائية لعام 2019، عبر أغنية "لحظات اللقا"، التى طرحتها رسميًا عبر منصة اليوتيوب.

وتفاجئ أصالة محبيها بإطلالة غنائية مغايرة قليلًا عن أغانيها، بخوضها تجربة الغناء باللهجة الخليجية من جديد، عبر كلمات الشاعر ميزان وألحان بندر سعد وتوزيع ياسر ماجد، وتعيدها هذه الأغنية إلى الساحة الجماهيرية بعد قرابة شهرين عن آخر أغانيها "الحقيقة".