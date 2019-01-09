هيا الشعيبي تُلقّن سما المصري درسًا قاسيًا بسبب فيديو "أبراج الكويت"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانةُ الكويتيةُ هيا الشعيبي عن غضبها من الفيديو الذي نشرته الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري على صفحاتها خلال وقوفها بشكل جريء ومثير أمام أبراج الكويت وحديثها عن تاريخهما، بينما يُركّز المُصوّر على مفاتنها.

وعلّقت الشعيبي في فيديو عبر صفحتها في "سناب شات" على الفيديو المثير للجدل، قائلةً: "في واحدة مصورة عند أبراج الكويت اللي هي معلم من معالمنا.. هي كلمة تنجالك ياللي ما أدري اسمك إحنا أهل الكويت وأبراجنا تاج على رأسك وما تصورين بهالطريقة اللي فيها استهزاء".

وأكّدت النجمة الكويتية أنها لا ترضى على وطنها ولا معالم بلادها أن يتم تصوير فيديو أمامها بهذا الشكل، مطالبةً سما المصري باحترام نفسها والبلاد التي تقوم بالتصوير فيها.

وأضافت أن فستان المصري وشكلها وطريقة سيرها أمام الأبراج لا تصح أبدًا وسيئة، موضحةً أن الكويتيين عندما يسافرون إلى مصر يحترمون أهلها وآثارها ولا يقومون بمثل هذه الأفعال.

وشدّدت على أنها لا تنتظر أيّ اعتذار من سما المصري على ما فعلته ولكنها أرادت فقط أن "تبرد قلبها" لأن الفيديو ضايقها بشدّة.

وكانت سما المصري قد تعرّضت لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تقف بفستان ضيّق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت خلال تواجدها هناك لتصوير حلقة تلفزيونية مع الإعلامية الكويتية مي العيدان.