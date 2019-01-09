ميريام كلينك تؤكّد خضوعها لعملية تكبير صدر من جديد وهل شمتت بنادين الراسي؟

ميرنا وليد - بيروت - في لقاء خاص لموقع "الفن" مع عارضة الأزياء ​ميريام كلينك​، أكدت لنا أن سنة 2018 لم تكن جيدة بالنسبة لها، فواجهت العديد من المشاكل خلالها.

وفي هذا اللقاء اندهشنا من رد كلينك حول تعليقها على ما حصل مع الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​، كما حال تأكيدها لخضوعها لعملية تكبير صدر جديدة.

ميريام كلينك المعروفة بتصريحاتها القوية، لفتت في هذا اللقاء إلى العديد من النقاط، وأبرزها ما إذا كانت تخاف من العمر، تأييدها للأم البديلة، وغيرها من المواضيع.

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