ميرنا وليد - بيروت - في لقاء خاص لموقع "الفن" مع عارضة الأزياء ميريام كلينك، أكدت لنا أن سنة 2018 لم تكن جيدة بالنسبة لها، فواجهت العديد من المشاكل خلالها.
وفي هذا اللقاء اندهشنا من رد كلينك حول تعليقها على ما حصل مع الممثلة اللبنانية نادين الراسي، كما حال تأكيدها لخضوعها لعملية تكبير صدر جديدة.
ميريام كلينك المعروفة بتصريحاتها القوية، لفتت في هذا اللقاء إلى العديد من النقاط، وأبرزها ما إذا كانت تخاف من العمر، تأييدها للأم البديلة، وغيرها من المواضيع.
شاهدوا المقابلة لمعرفة الكثير من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام كلينك تؤكّد خضوعها لعملية تكبير صدر من جديد وهل شمتت بنادين الراسي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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