شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن ديانا الخميس خطيبة المطرب أحمد جمال × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتاجت المذيعة السعودية ديانا الخميس الأخبار لأقل من 24 ساعة ليصبح اسمها، واحد من أكثر الأسماء تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا بعد الإعلان عن خطوبتها للمطرب الشاب أحمد جمال.

جمال أعلن عن خطوبته من ديانا الخميس مساء أمس الثلاثاء من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، ليبدأ بعدها اسم ديانا يتردد فى المواقع حتى صعدت إلى ترند "تويتر" ومازال حتى الان.

ويرصد ”الخليج 365” عددا من المعلومات عن المذيعة ديانا الخميس خطيبة أحمد جمال كالتالى:

مذيعة سعودية حصلت على بكالوريوس صحافة وإعلام، وماجستير فى علم الفلسفة بالأردن وبدأت حياتها العملية فى 2008 كصحفية بجريدة "الرأى" الأردنية.



ديانا الخميس خطيبة أحمد جمال

تدربت فى قناة العربية وعددا من القنوات السعودية الخاصة ومن بين ما تعلمته إعداد التقارير الصحفية والتليفزيونية، وقدمت فى عام 2008 مسلسلات كارتون بصوتها.



ديانا الخميس مذيعة سعودية

عملت فى احدى الصحف الأردنية، وتولت رئاسة تحرير موقع اخبارى وشغلت منصب مسئولة تقييم الجوائز العربية لدى ملتقى الإعلاميين الشباب العرب، وقدمت برنامج إذاعي عبر إحدى الإذاعات السعودية الخاصة حتى عام 2014 .



ديانا الخميس

استضافت ديانا، النجم أحمد جمال عبر برنامجها "صباحكم عيد" للاحتفال بعيد الأضحى، وتحديدا فى 2014، بعد حصوله على المركز الثانى فى إحدى برامج المسابقات الغنائية الشهيرة .



ديانا

عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى بدأت منذ منذ فترة تهتم بأخبار أحمد جمال وتعيد نشر فيديوهات، حيث تمتلك عبر موقع "تويتر" حوالى 45 ألف، وانضمت له فى 2013 .