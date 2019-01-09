وفاة المغني الجزائري هواري منار عن عمر 35 عاماً بعد عملية تجميلية

أكدت وسائل إعلام جزائرية خبر وفاة مغني الراي الجزائري هواري المنار (35 عاماً)، أمس الإثنين، بعد إجرائه عملية جراحية تجميلية في عيادة في العاصمة الجزائر.

وحسب المصادر فإن الشاب هواري المنار كان بصدد إجراء عملية شفط الدهون في عيادة خاصة قبل أن يتوفى بسكتة قلبية تحت التخدير.

ولم يكن الفنان يشكو من أي عارض صحّي قبل العملية، وقد أشار مقربون منه أنّ ما حصل كان بسبب إبرة التخدير التي خضع لها، ولا يزال التحقيق مستمراً لتحديد ملابسات الوفاة.

وينتمي منار لولاية وهران الواقعة غرب العاصمة الجزائر، ومنها انطلق نحو الشهرة التي امتدت نحو عدة دول أوروبية، حيث يقيم حفلات في فرنسا وبلجيكا وغيرها، يقبل عليها جمهور عريض من جاليات دول المغرب العربي.

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