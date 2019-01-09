نوال الزغبي تصرّح: أغنية من البومي الجديد سوف تكون على كل لسان

تألقت النجمة الذهبية نوال الزغبي على غلاف مجلة “لها” متصدرة عددها الجديد وذلك في مقابلة شيّقة حاورها الزميل ميشال زريك.

نوال التي بدت على الغلاف بكامل جمالها واناقتها، أجابت عن البومها الجديد والذي سيصدر أواخر هذا الشهر، وهو باكورة عودتها لشركة “روتانا”، حيث قالت ان الملحن عمرو مصطفى قدّم لها ثلاث أغنيات في الالبوم (ميغا هيت) سوف يشكلون حالة معينة لدى الناس، اغنية منهم سوف تكون على كل لسان، وتعاملت في الثلاث أغنيات مع كل من الكتاب المصريين ايمن بهجت قمر، أمير طعيمة وخالد تاج الدين.

وتابعت نوال مشيرة أن الملحن محمود الخيامي اشتغل لها أغنية اكثر من رائعة بعنوان “اه يا سيدي”، بالإضافة الى الملحن فضل سليمان والكاتب مازن ضاهر بأغنية لبنانية درامية ستكون مفاجأة، وهي التي قدمت سابقًا “فوق جروحي” و”الناس العزاز” وحققتا الاغنيتن حالة شعبية خطيرة

وصرّحت انها تتعامل للمرة الأولى مع أسماء جديدة قدّموا لها مواضيعًا مختلفة وجديدة عليها ستشكل مفاجأة في الالبوم، وهي منذ بداياتها تحرص على التعامل مع أسماء جديدة، شرط ان تكون موهوبة، لانها لا تساوم على شغلها، ويحتم على الأسماء الجديدة تقديم الأفضل لها وإخراج روح الشباب العصريّ منهم

الالبوم يتضمن 10 أغنيات، تراهن نوال عليه كثيرًا، فقد دام تحضيره لسنتين، من اختيار أغنيات منوعة وكلها ضاربة، وقد وضعت شركة “روتانا” لها ميزانية ضخمة، وستسافر الى إسطنبول لتصوير كليب اغنية هيت الالبوم مع مخرج تركيّ.

الى جانب اخر صرّحت نوال انها أمّ متسامحة وصديقة لاولادها لكنها لا تساوم على دراستهم او ما يتعلق باي ضرر على صحتهم، وتتمنى لاولادها الثلاثة الصحة والنجاح في مستقبلهم.

وعن الحبّ قالت ان قلبها خال من أي غرام، وتتمنى ان تجد شريكًا لحياتها لكنها لا تسعى الى ذلك، فالحب يأتي من دون تخطيط.