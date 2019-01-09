كيف تطورت قصة حب أحمد جمال وديانا خميس حتى إعلان الخطوبة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن المطرب المصري نجم "أراب آيدول" أحمد جمال، دخوله القفص الفضي على الإعلامية السعودية ديانا خميس، في حفل عائلي جمعهما، وزفّ "جمال" الخبر لجمهوره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنهال التهنئة عليها من محبيهما.

وتطورت علاقة الصداقة بين المصري "جمال" والسعودية "خميس"، منذ أن استضافته في برنامجها "صباحكم عيد"، خلال عام 2014، على إذاعة MBC FM، وحاورته مدة طويلة، فتعمّقت جدور الصداقة بينهما.

واهتمت ديانا بعد ذلك بحضور أغلب حفلات المطرب أحمد جمال، حتى أنها كانت تنشر فيديوهات من تواجدها بتلك الحفلات، على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتعلق عليها برموز للقلب، ما ساور الشكوك حينها بوجود علاقة حب بينهما.

وعلّق نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي، على منشور الفنان أحمد جمال عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث كتبت المغنية كارمن سليمان: "ألف مبروك يا حبايبي ربنا يسعدكم ويتمملكم على خير".

وبارك لهما الفنان مصطفى خاطر نجم "مسرح مصر": "ألف مبروك يا حبيبي"، والفنانة ريم البارودي: "ألف مبروك ربنا يسعدكم"، والفنان أحمد زاهر: "ألف مليون مبروك يا حبيب قلبي ربنا يتمملكم بألف خير"، والمطربة ساندي: "مبروك"، وغيرهما من عشرات النجوم.

جدير بالذكر أن الإعلامية ديانا الخميس هي مذيعة سعودية، بدأت حياتها العملية عام 2005 صحفية في "الرأي" الأردنية حيث كانت تدرس هناك، ثم انتقلت إلى قنوات "العربية" و"MBC" كمتدربة في البداية، وذلك قبل تخرُّجها من الجامعة بسنتين.

بينما ذاع صيت المطرب المصري أحمد جمال، منذ اشتراكه في برنامج اكتشاف المواهب "أراب آيدول" عام 2013.