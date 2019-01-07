نادية الجندي تنعي المحامي لبيب معوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: نعت الفنانة نادية الجندي عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" المحامي لبيب معوض الذي رحل عن عالمنا اليوم الأثنين. ونشرت "نادية" صورة للراحل وكتبت:" لأسرة المحامي لبيب معوض .. الذي رحل عنا منذ قليل ربنا يرحمه ويصبر أسرته كان ونعم الصديق والأخ ". وتابعت:" كان المحامي الخاص بي من بداياتي في الفن وحتي الآن الله يرحمه يا رب .. خالص التعازي لأسرته". جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي، كان دورها في مسلسل "أسرار" إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتأليف أحمد صبحي، وعُرض في 2015.

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