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كتب امير فتحي في الاثنين 7 يناير 2019 03:51 مساءً -
كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مفاجآت جديدة في قضية الفتاة السعودية الهاربة من أهلها والمقبوض عليها في بانكوك بتايلاند، في انتظار ترحيلها للكويت حيث يمكث أهلها هناك .
تركت الإسلام
وقالت “الديلي ميل” أن الفتاة التي تدعى ( رهف)، زعمت أنها قد تركت الإسلام وأنها خائفة من أن يتم إعادتها لأهلها حتى لا يقتلوها ، بحسب ما صرحت به لإذاعة البي بي سي البريطانية .
وكانت الفتاة تنوي الوصول إلى أستراليا وطلب اللجوء، لكن مسؤولاً سعودياً في المطار التايلاندي صادر جواز سفرها بعد أن أبلغ والدها عن سفرها بدون إذنه، وقال أنها مريضة عقليًا .
عائلتي ستقتلني
ونشرت الفتاة مقطع فيديو جديد، من فندق وسط حراسة مشددة ، وقالت لـ “الديلي ميل”: “أنا خائفة ، فقد أخبروني أن أخي ينتظرني مع عدد من السعوديين، سوف يأخذوني إلى السعودية ويقتلني أبي لأنه غاضب للغاية ”.
وأضافت الفتاة : ” سوف يقتلوني أنا أعرف جيداً ، لقد أخبروني منذ أن كنت طفلة إذا فعلت أي شيء خطأ سوف يقومون بقتلي”.
تم حبسها 6 أشهر بعدما قصت شعرها
وأضافت الفتاة للصحيفة ، أنها عانت من الضرب والاعتداء من عائلتها ، في مرحلة ما بعد حبسها في غرفتها لمدة ستة أشهر بسبب قصها لشعرها.
وتابعت : “عندما جئت إلى تايلاند قال لي أحدهم إنه سيساعدني في الحصول على تأشيرة لدخول تايلاند في المطار ، بعد ذلك أخذ جواز سفري. بعد ساعة عاد مع خمسة أو ستة أشخاص ، أعتقد أنهم كانوا من الشرطة أو أي شيء ، ثم قالوا لي والدي غاضب جداً ويجب أن أعود إلى السعودية “.
وأشارت الفتاة إلى أنها لم تستطع الهروب من المطار وأوضحت : “لقد حاولت ولكن هناك من يراقبني باستمرار.”
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. تصريحات مثيرة للفتاة السعودية الهاربة في تايلاند.. ومفاجآت جديدة وصادمة حول سبب هروبها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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