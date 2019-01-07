شكرا لقرائتكم خبر عن إعرف حقيقة صورة خطوبة أحمد العوضى .. وسر هجومه على منتقديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح اسم الفنان أحمد العوضى "ترند" على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب مشاركتة فى أكثر من عمل فنى، وأيضا ظهوره بشكل "رومانسى" جذب متابعات هذه الأعمال، وأيضا لتصريحاته التليفزيونية والذى تحدث فيه عن الحب والارتباط وكونه شخصا رومانسيا ولكن على طريقته الخاصة .

العوضى انتشرت له صورا على مواقع التواصل الاجتماعى تؤكد خطوبته، الأمر الذى جاء بمثابة الصدمة لمعجباته، إلا أن العوضى أوضح حقيقه هذه الصورة قائلا "طيب مبدأيا كده صور الخطوبه اللي غرفت فيس بوك امبارح دي من سنه ونص .. تاني حاجه انا كنت خاطب وزي أى علاقة فى الدنيا قسمه ونصيب"

أحمد العوضى

وتابع "تالت حاجة أنا كنت خاطب واحدة لو قعدت اقول عملت ايه عشانى من هنا لسنين قدام مش هيكفى فهي وأهلها يفضلوا دايما علي راسى ... رابع حاجة كل الرجاله اللي اتكلموا فى حقى كلمة حلوة أو حتى انتقدوني لشخصى على راسى ... الناس اللى احلوت بقي واتكلموا في فستان خطوبه مقفول من فوق (وكانو متخيلين اني هلبسها عباية) ونظروا علي بنت محترمه عشان يضربوا فييا انا .. فأنت لو كان ابوك تعب شويه علي انه يعلمك ان الحريم خط احمر وانك لما تحب تضرب في راجل بيبقى منك ليه .. لو كان علمك كده كان زمانك فاهم في الاصول .. فانسى بقي اني ممثل والكلام ده لا انا في الاول والآخر منكم يعنى وارد تقابلنى فى أى مكان انا مش عايش فى النمسا، فاعمل حساب انك خضت في سيرة ناس مني .. واسترجل كده وسيبك من جو حرفين هتكتبهم وقلبك ميت عشان ساعة الجد الموضوع بيختلف .. محروق من حاجه اسأل انا بروح فين وتعالي قولي انت وانت وانت وانت عاادي بس هتعمل فيها جلنديزر علي فيس بوك ...



أحمد العوضى على فيس بوك

واستطرد "لما تخطب يا حلو ابقي لبسها عبايه في الخطوبه او خبيها اقولك ابقي لبسها بدله عشان انت ارجل منى يا جامد .. اخر حاجه انا سنجل فياريت بلاش كلام في حاجات غلط .. كل الشكر للناس اللي انتقدت كلامي ككلام انه شرقي زيادة وكل الشكر للناس اللي شايفه اني صح ... صباح الفل عليكم وكل الاحترام لبنت انا مشفتش منها غير كل خير واحترام .. وانا اسف ليكى".