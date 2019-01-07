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كتب امير فتحي في الاثنين 7 يناير 2019 09:51 صباحاً -
ردّت النجمة مادونا على على موجة الهجوم التي تعرضت لها، حيث إتهمها البعض بالخضوع لعملية تجميلية، من أجل تكبير أردافها، مؤكدة أنها حرة بجسدها.
ونشرت مادونا عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها وعلّقت: “بغض النظر عن عدم حاجتي لموافقة أي أحد، أنا حرة بجسدي تماماً مثل الجميع! شكراً لك 2019! ستكونين سنة مذهلة!”.
يُذكر أنه إنتشر لمادونا قبل أيام صور بعد أدائها المباشر على خشبة المسرح، مع التركيز على الجزء الذي تظهر فيها أردافها بشكل واضح.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. مادونا ترد على منتقدي تكبير أردافها: “حرة بجسدي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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