شاهد… نادين نسيب نجيم تبكي في “قصة حلم”

كتب امير فتحي في الاثنين 7 يناير 2019 03:45 صباحاً -

تحل الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة يوم الجمعة المقبل من برنامج “قصة حلم” مع الإعلامية رابعة الزيات، على تليفزيون لنا.

وقد تم تداول مقطع ترويجي للحفلة على نطاق واسع، حيث ظهرت النجمة البنانية وهي تبكي ومقهورة.

نادين نسيب نجيم في أول لقاء مطول بعد وفاة أبيها ظهرت وهي تتذكر أيامها معه وتعبر عن شوقها لوالدها الراحل، حيث تأثرت كثيرا وهي تحكي، عنه، كما تتطرق أيضا للحديث عن حياتها العائلية، وهل هناك مشكلات تواجهها مع زوجها ووالد ابنيها بعد شهرتها الكاسحة مؤخرا.

وخلال اللقاء تبكي نادين أيضا بسبب ضيفة حضرت إلى الاستديو، ولكن البرومو المبدئي للحلقة، لم يكشف تفاصيل وضعها.