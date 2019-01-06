الدكتورة خلود تنشرُ أول صورة لجنينيْها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفاشينيستا الكويتية خلود أحدثَ صورةٍ لجنينيها "التوأم"، إذْ أعلنت أنها حامل بذكر وأنثى في حفل ضخم بليلة رأس السنة".

وفاجأت الدكتورة خلود جمهورها بنشر صورة من السونار لتوأميها عبر صفحتها على سناب شات وعلّقت: "نايم على بطن أخته كيوت.. اللهم إني استودعتك أجنتي فاحفظهم لي يا الله".

وأثارت الصورة انتقادات عددٍ من نشطاء السوشيال ميديا الذين تعجبوا من نشرها صورةً لأجنة لم يأتوا بعد للحياة، وعدم الاحتفاظ بأي خصوصية لحياتها.

وكانت الفاشينيستا الكويتية، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعيّ، دكتورة خلود قد أعلنت عن المفاجأة التي كانت تُحضّرها لزوجها أمين، وجمهورها، وهي حملها بتوأم "ذكر وأنثى".

وأقامت الدكتورة خلود، حفلاً كبيرًا أحيته الفنانة اللبنانية نجوى كرم في ليلة رأس السنة، وارتدت فستانًا أبيض، في غاية الأناقة، أبرز بطنها المنتفخ، وذلك لكي تكشف عن نوع الجنين.