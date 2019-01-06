حسن الرداد يجمع مي نور الشريف بخطيبها السابق عمرو يوسف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري حسن الرداد، بعيد ميلاده في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط مشاركة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

وشارك في الحفل كل من الفنان هشام ماجد، وشيكو، و أحمد صفوت، وعمرو يوسف، وشريف رمزي، وإيمي سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ومي نور الشريف.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها مي نور الشريف، بخطيبها السابق الفنان عمرو يوسف، بعد إنجابه لابنته الأولى «حياة»، من الفنانة كندة علوش.

من ناحية أخرى تعاقد الفنان حسن الرداد، مع المنتج أحمد السبكي على بطولة فيلم جديد، ومن المقرر البدء في تصويره خلال أيام لعرضه في الموسم الصيفي المقبل.

كما يشارك كضيف شرف بعدة مشاهد في فيلم «ساعة رضا»، لمساندة الفنان أحمد فتحي بطل العمل، والذي من المقرر طرحه بالسينمات خلال أيام.

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي قدمها حسن الرداد فيلم «عقدة الخواجة» مع الفنانة هنا الزاهد، وحقق من خلاله ردود فعل إيجابية، أما آخر أعماله في الدراما كان مسلسل «عزمي وأشجان» مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.