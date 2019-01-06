علياء بهات تستقبل 2019 مع رانبير كابور والأصدقاء في نيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

إنه موسم الأعياد الرسمي الذي ينتقل فيه معظم نجوم بوليوود إلى مواقع وأماكن بعيدة يستقبلون فيها العام الجديد، الفنانة الهندية علياء بهات انضمت الى حبيبها النجم الشاب رانبير كابور وعائلته في نيويورك في احتفالات رأس السنة.

والدة رانبير نيتو كابور شاركت متابعيها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram صورة عائلية مثالية ظهرت فيها ممثلة “رازي” إلى جانب رانبير كابور وعائلته في نيويورك في الاحتفالات.

وكتبت نيتو، “2019 عام سعيد، كلنا أمل هذا العام في حركة المرور وتلوث أقل! الأمل في علاج السرطان في المستقبل، تنعدم الكراهية، ينمحي الفقر، وتعم السعادة مع الصحة الجيدة “.

ليس سرًا أن النجم الكبير ريشي كابور والد رانبير كابور، يخضع للعلاج في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، لكن عائلة”كابورز” لم تكشف عن المرض الذي يعانيه كابور. ولكن للمرة الأولى، تتحدث نيتو كابور على مرض ريشي عندما قالت: “الأمل في السرطان في المستقبل هو أمل الجميع! “

أما علياء ورانبير، اللذان وقعا في الحب، يقومان بتصوير فيلمهما الجديد “براهماسترا” للمخرج أيان موخرجي، والذي يعد أول لقاء يجمع بينهما على شاشة السينما.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد ماهيش بهات، والد علياء بهات، علاقتهما (رانبير وعلياء) في مقابلة مع صحيفة “ذا تلجراف”. وقال “حسنا، بالطبع أنهما في الحب”.