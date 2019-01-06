ناهد السباعى تثير الجدل بصورة رفقة أحد أصدقائها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - اعتادت الفنانة ناهد السباعى، أن تثير الجدل بين الحين والآخر، تارة بظهورها بملابس مثيرة، وأخرى بخلافتها مع أصدقاءها أو خطيبها السابق.

ومؤخرًا شاركت ناهد السباعى، صورة عبر حسابها على موقع تبادل ومشاركة الصور "انستجرام"، أحدثت حالة من الجدل بين متابعيها، لا سيما أنها ظهرت رفقة إحدى أصدقاءها، التى احتضنته بإحدى ذراعيها ووضعت رأسها على رأسه، لتبعث له رسالة تهنئة بعيد ميلاده.

وعلقت ناهد السباعى على الصورة بقولها: "كل سنة و إنت أحلى و أجمل و أجدع صاحب و أخ فى الدنيا ربنا يخليك ليا يا حائط المبكى".

وكانت ناهد السباعى، قد انفصلت عن زوجها السابق محمد عبدربه منتصف العام الماضى بعد عقد قرانهما، وذلك قبل ساعات قليلة من حف الزفاف.