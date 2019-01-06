ناهد السباعي تحتضن صديقها وتثير الجدل!

كتب امير فتحي في الأحد 6 يناير 2019 03:54 صباحاً -

ناهد السباعي تحتضن صديقها

أثارت الفنانة المصرية ناهد السباعي حالة من الجدل والغضب بين جمهورها؛ بعد أن نشرت أحدث صورة لها رفقة أحد أصدقائها بصفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”.

وظهرت ناهد في الصورة وهي تحتضن صديقها بشكل لافت للنظر، حيث انتقد كثيرون صدرها المكشوف وملاصقته لصديقها رغم عدم وجود علاقة رسمية تربطهما.

وكتبت السباعي معلقة على الصورة: “كل سنة وإنت أحلى وأجمل وأجدع صاحب وأخ في الدنيا.. ربنا يخليك ليا يا حائط المبكى”؛ الأمر الذي استفز غالبية جمهورها لوصفها لصديقها بأنه “حائط المبكى”، المعروف عند اليهود.

وكتب ناشطون عدة تعليقات هجومية وساخرة، من بينها: “أوفر أوي، فاكرة نفسك أوروبية!”، و”كده وصاحب أومال العشق والهوى يبقى إيه”، و”اسكتي عيب كده”، و”صاحب إيه مش هتجوزوا”، و”مافيش أحسن من حضن الأخ وصدر الأخ”.