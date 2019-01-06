3 لقطات غريبة في فيلم أحمد آدم الجديد «قرمط بيتمرمط»: فنان راحل يظهر ضمن الأحداث

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “قرمط يتمرمط” للفنان المصري أحمد آدم ، البرومو الرسمي الأول له، وحددت موعد عرضه في منتصف شهر يناير الجاري، بعد أن كان قد تأجل أكثر من مرة.

البرومو كشف عن 3 لقطات غريبة أثارت انتباه الجمهوره، وهي:

1- ظهر أحمد آدم في البرومو وهو مرتدي نفس جاكت الفنان أحمد السقا في فيلم “هروب اضطراري”، كما قام بتقليد واحد من أخطر مشاهد الأكشن في الفيلم ولكن بشكل كوميدي.

كما طرح المنتج محمد السبكي بوستر جديد للفيلم مشابه لبوستر فيلم “هروب اضطراري”، والذي كان من إنتاجه أيضا.

2- الفيلم يجمع الفنانة الأردنية مي سليم بطليقها الفنان وليد فواز لأول مرة منذ انفصالهما في شهر يوليو الماضي، بعد زيجة استمرت 3 أسابيع فقط.

3- ظهر الفنان الراحل ماهر عصام في برومو الفيلم، حيث أنه كان قد انتهى من تصوير مشاهده في الفيلم قبيل وفاته، في شهر يونيو الماضي، ويلعب في الفيلم دور صديق “القرموطي”.

وفيلم “قرمط بيتمرمط” من بطولة أحمد آدم، ومي سليم، ووليد فواز، ودينا فؤاد، وبيومي فؤاد، وإنتصار، وهو من إخراج أسد فولادكار.