جيجي حديد بإطلالة رياضية لافتة بعد خبر انفصالها عن زين مالك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعرف عن عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد حُبها للأحذية الرياضية في كل إطلالاتها، وشوهدت وهي تُغادر شقتها في مدينة نيويورك وهي ترتدي ملابس رياضية وذلك بعد أن أعلنت الأخبار انفصالها للمرة الثانية عن حبيبها زين مالك.

خرجت جيجي وهي ترتدي سروالاً أزرق بخطوطٍ جانبية وفتحة سحاب من العلامة التجارية "فيودور جولان"، وهودي بلون تلك الخطوط من "نانا جودي"، ولكنها ابتعدت عن الأحذية الرياضية المُفضّلة لديها واختارت حذاءً من العلامة التجارية "مارتن مارتنز" باللون الرمادي.

وبدت إطلالتها أقرب إلى العفوية، وهي ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها حديد لباسها بهذا الأسلوب، فهي تُحب خلط الأحذية الثقيلة نوعًا ما مع مجموعات مختلفة من الملابس.

وتُعدُّ أحذية الكاحل مع الرباط هي الاتجاه الرئيسي هذا الشتاء، باعتبارها أحذية مناسبة لموسم الشتاء نتيجة تصاميمها العملية، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن ارتداؤها مع الجينز والتنانير والفساتين، وقد جرى طرح العديد منها بخياراتٍ مختلفة في السوق.