هل يتحوّل أحمد السعدني إلى ممثل أفلام إباحية؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: سرد الممثل المصري أحمد السعدني لمتابعيه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر حادثة تلقيه أحد العروض للمشاركة في فيلم إباحي، وذلك خلال تواجده في الولايات المتحدة.

فغرّد الممثل أحمد السعدني قائلاً: “كنت متأكد اني لما اجي امريكا حشق طريقي للعالمية، وفعلاً جالي واحد قالي شكلك مصري، قلتله اه طلع هو مخرج قالي محتاجك في شغل ٤ ايام تصوير، قلتله عرفت منين اني ممثل قالي لا المصريين بعد محمد صلاح عليهم طلب (فخر العرب برضه)”.

وتابع أحمد السعدني: “قال لي مبلغ باخده في مصر في سنة. قلتله اديني السيناريو، قال لي لا مفيش ده فيلم سكس، قلتله يالا يا ابن … من هنا”.