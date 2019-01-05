متابعة بتجــــــــــــــرد: سرد الممثل المصري أحمد السعدني لمتابعيه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر حادثة تلقيه أحد العروض للمشاركة في فيلم إباحي، وذلك خلال تواجده في الولايات المتحدة.
فغرّد الممثل أحمد السعدني قائلاً: “كنت متأكد اني لما اجي امريكا حشق طريقي للعالمية، وفعلاً جالي واحد قالي شكلك مصري، قلتله اه طلع هو مخرج قالي محتاجك في شغل ٤ ايام تصوير، قلتله عرفت منين اني ممثل قالي لا المصريين بعد محمد صلاح عليهم طلب (فخر العرب برضه)”.
وتابع أحمد السعدني: “قال لي مبلغ باخده في مصر في سنة. قلتله اديني السيناريو، قال لي لا مفيش ده فيلم سكس، قلتله يالا يا ابن … من هنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يتحوّل أحمد السعدني إلى ممثل أفلام إباحية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.