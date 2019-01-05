القصبي يثير الجدل بحديثه عن طفل لقيط في مكة وعلاقته بـ العاصوف

كتب امير فتحي في السبت 5 يناير 2019 03:55 مساءً -

أثار تعليق الفنان ناصر القصبي على خبر العثور على طفل ” لقيط ” في مكة المكرمة حالة من الجدل كما تعرض لموجة من الانتقادات .

وقال ” القصبي” خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” نسأل الله السلامة، لقيط في وضح النهار، الله يحمانا وإياكم من الشر ” ، مضيفا: ” وبما أن الشيء بالشيء يذكر، سيعاد بث العاصوف على mbc الأسبوع القادم ! ” .

وعلق “مغرد” قائلا: ” أراك تذكرت العاصىوف عندما رأيت اللقيط ..! لقد أنصفت يالقصبي هذه المرة” . وتابع: “مغرد” للأسف تغريدة غير موفقة مجردة من كل المشاعر والإنسانية نسأل الله السلامة”. وكتب ” مغرد” : ” أستاذ ناصر أنت فنان كبير وهذه حاله مأساويه لا يصح ربطها بعمل ترفيهي”.

وأضاف” مغرد” : ” تسويق غير موفق للمسلسل. استغلال خبر بشع لتثبت وجهة نظرك وترد على الإساءات هو لا يقل بشاعة وقبح عن الخبر المنقول”.

فيما قال ” مغرد” فنان كبير ياناصر وقدمت كل ما عندك في حل مشاكل الواقع في الماضي والحاضر والمستقبل أنت قامة في الفن. وأضاف “مغرد”: الشيء الجميل في تغريداتك يابو راكان أنك تخرج دواعش الداخل من جحورهم وتعريهم البعض يابو ركان قدموا دمائهم لإيصال رسالتهم التنويرية الثمن باهظ وأنت قدها وثمار عملك أتت أكلها وهذا ما جعلهم يصرخون شكرا لك ولفريقك”.