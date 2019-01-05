هل يعتزل كاظم الساهر قريبًا؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: أثار تصريح الفنان كاظم الساهر الأخير، جدلاً كبيراً بين صفوف متابعين المتخوّفين من اقتراب موعد إعلانه الإعتزال الفني. وكشف الساهر من حفلته في حفلته دار الأوبرا في دبي عن رغبته المتكرّرة في الاعتزال، إلّا أنّ السبب الوحيد الذي يثنيه عن الفكرة هو حبّهم له، وصارحهم قائلاً: “كل ما أريد أبطل الموسيقى أنتو ترجّعوني… محبتكم العظيمة ما أحلاها وأنا مجهّز لكم مجموعة أعمال متأكد رح تكونوا فرحانين فيها”.

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