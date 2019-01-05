سقطت في الترعة وبدأت في السابعة.. مواقف من حياة الجميلة ليلى علوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حلت بالأمس ذكرى ميلاد الفنانة ليلى علوى، واحدة من أهم نجمات السينما المصرية.

ولدت ليلى علوي لأب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية "ثماني ستات" للمخرج الكبير جلال الشرقاوي، لتكمل دراستها وتحصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

قدمت ليلى علوى على مدار تاريخها الفني عددًا من الأعمال المهمة، منها: "بحب السيما"، "خرج ولم يعد"، "إنذار بالطاعة"، وتزوجت ليلى علوي من رجل الأعمال منصور الجمال، وانفصلت عنه في 2015.

في هذا التقرير نرصد لكم مواقف من حياة ليلى علوي:

ريجيم ليلى علوي

تتميز ليلى علوي بين فنانات جيلها بالمحافظة على قوامها الرشيق، الأمر الذي يجعل متابعيها في تساؤل تام عن سبب حفاظها على رشاقتها، ليلى قالت في لقاء تلفزيوني إنها لا تتوقف عن الريجيم واصفة نفسها بأنها أكثر سيدة تعبت في الريجيم، مشيرة إلى أن نصيحتها لأي فرد يريد فقد وزنه أن يأكل خمس مرات وأن يشرب مياه مع ضرورة شرب مياه دافئة عليها شريحة ليمون أو برتقال.

أول دور في حياتها

قالت الفنان ليلى علوي في حوار لها مع رحمة خالد إن أول أدوارها السينمائية والإذاعية، كان في عمر السبع سنوات، حين عملت اختبار في إذاعة الشرق الأوسط ونجحت فيه والتحقت ببرنامج عمو حسن ثم فتافيت السكر وعصافير الجنة، واشتغلت فى السينما وكان عمرها 10 سنوات، وأضافت، الفنانة ليلى علوى أن أول فيلم شاركت به كان فيلم "البؤساء" مع الفنان فريد شوقي ومثلت دور "كوزيت" ابنة جان فالجان" وكانت فى الصف الثالث الإعدادى وقتها".

حوار ليلى علوي مع رحمة خالد

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قالت ليلى علوي خلال حوارها مع الإعلامية رحمة خالد في برنامج "8 الصبح" إن أمنيتها أن ترى أحفاد ابنها خالد، مشيرة إلى أنها عندما ترى حفيدها ستعود طفلة مرة أخرى.

حلم لم يتحقق

صرحت ليلى علوي في أكثر من لقاء تلفزيوني وصحفي بأنها التحقت بالثانوية العامة في قسم "علمي رياضة" لكي تلتحق بكلية الهندسة قسم ميكانيكا السيارات لكنها لم تنجح في تحقيق هذا الحلم.

حكاية سقوطها في الترعة

في كتاب "مخرج على الطريق"، الذي حكي فيه المخرج الكبير محمد خان كواليس أعماله السينمائية، حكى عن سقوط ليلى علوي مع الفنان يحيى الفخراني في الترعة بالمشهد الذي تكشف له عن جنته الخاصة المليئة بأشجار الموز، وهي نفس القصة التي حكتها الفنانة ليلى علوي في برنامج " 8 الصباح" للإعلامية رحمة خالد.