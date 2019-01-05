علاقات نجمات بوليود مع رجال الأعمال.. قصص مثيرة وأخرى مأساوية

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

شهدت الساحة الفنية في بوليوود مؤخرًا زيادة ضخمة في “ظاهرة” زواج الفنانات من رجال أعمال، والغريب أن بعض تلك الزيجات قد تمر بهدوء وتستمر، كما حدث مع نماذج كثيرة، مثل زواج الممثلة سونام كابور من رجل الأعمال أناندا هوجا - لأنه زواج قائم على الحب والمشاعر الصادقة والتفاهم.

وقد تقع أحيانًا زيجات وقصص أخرى غالبًا ما تنتهى بنهاية مأساوية غير سعيدة، على العكس تمامًا من نهايات الأفلام التي اعتادت الفنانات على تقديمها لنا عبر الشاشات الضخمة التي تسلب عقولنا.

ولا يدرى أحد، حتى الآن، ما سر الانجذاب العجيب بين عالمي رجال الأعمال/الفن؟ وما طبيعة “الشركة” التي تتم بينهما؟ هل هو زواج مصلحة أم زواج لمجرد نزوة طارئة؟ أم أنه تزاوج بين المال والشهرة فقط لا غير؟

لكن المؤكد أن ظاهرة زواج الفنانات من رجال الأعمال زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت آخر تلك الزيجات التي “انتهت” بضجة إعلامية، هي طلاق الفنانة الهندية ماليكا أرورا Malaika Arora من زوجها المنتج ورجل الأعمال أرباز خان Arbaaz Khan، شقيق النجم سلمان خان، بعد رحلة استمرت قرابة 20 عاما من زواجهما الذي كان ناتجا عن قصة حب كبيرة.

وتردد أن سبب الانفصال يرجع إلى الأزمات المالية المتكررة عقب فشل العديد من الأعمال السينمائية التي كان يقوم بتمويلها، وكان الحل هو الطلاق مع استمرار علاقة الصداقة بينهما نظرًا لوجود الأطفال بينهما.

وغاليًا ما يترك الانفصال والطلاق الكثير من مشاعر الألم والحزن، وربما الغضب أيضا لدى الأزواج المنفصلين، ولكنه بالنسبة للمشاهير والنجوم قد يتضمن خسائر مالية جسيمة أيضا، بسبب التسوية المالية للطلاق، وهو ما ينطبق تماما على بعض نجوم بوليوود ومنهم الممثلة كاريسما كابور.

استمر زواج الجميلة المعتزلة كاريسما كابور من رجل الأعمال سانجاي كابور عدة سنوات أنجبا خلالها طفلين، ولكنه لم يكن زواج سعيدا وانتهى بالانفصال، وقيل إن السبب “المعلن” هو خيانة سانجاي للممثلة شقيقة الديفا كارينا كابور مع أخريات، ومن ثم حصلت الممثلة على الطلاق رسميا في شهر مايو 2016.

وفي حين أن كاريسما التي تمتلك ثروة كبيرة باعتبارها تنتمي إلى أغاني بيوتات الهند، لم تحصل على نفقة طلاق، لكنها حصلت على نفقة رعاية أطفال ضخمة، وحصلت على منزل خاص بها وبطفليها، وطبقا لما نشرته وسائل إعلام هندية نقلا عن محامي شارك في قضية طلاقها، فإن كاريسما حصلت بعد الطلاق على منزل والد سانجاي في ضاحية “Khar”في مومباي بعد أن نقل باسمهما، وقام سانجاي بشراء سندات بقيمة (156.2 مليون دولار) لطفليهما.

أما الصورة الواضحة حقًا لزواج الفنانات برجال الأعمال، وارتباط الفن والمال، هي حكاية شيلبا شيتي النجمة التي زفت إلى المليونير البريطاني راج كوندرا حيث ارتدت في زفافها ماسات غير مقطعة من الرأس إلى القدم من مجوهرات آنمول، فكانت رائعة تحبس الأنفاس.

مما يثير العجب ليس فقط الخاتم الماسي، الذي يبلغ قيمته 4.5 مليون جنيه استرليني في عام 2009، وإنما في البهرجة والبذخ الذي شهده الحفل والذي تبددت خلاله كمية ضخمة من المال.

تنضم الفنانة صاحبة الأداء العالي والمبهر وعارضة الأزياء السابقة، رافينا تاندون Tandon Raveena، الى قائمة الفنانات اللاتي ارتبطن برجال أعمال، حيث تزوجت عام 2004 من رجل الأعمال أنيل ثاداني Thadani Anil في حفل زفاف رائع في قصر جاج ماندير Jag Mandir في ولاية راجستان.

وتلحق الممثلة وملكة الجمال السابقة لارا دوتا Dutta Lara التي وصلت إلى عرش الكون عام 2000، بقطار الثروة، والتي ارتبطت بعلاقة رومانسية لمدة ثمانية سنوات مع الممثل كيلي دورجي (Dorjee Kelly، لكنها فضلت في النهاية الأمان المادي وتزوجت من رجال الأعمال واللاعب السابق ماهيش بوباثي.\