أحمد السعدني يتلقى عرضا لبطولة فيلم إباحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد السعدني أنه تلقى عرضًا للمشاركة في فيلم إباحي في أمريكا، وعبر عن الأمر بطرافة من خلال تغريدات عبر موقع «تويتر».

أحمد السعدني كتب: « وقال السعدنى، عبر حسابه على “تويتر”: “كنت متأكد إنى لما أجى أمريكا حشق طريقى للعالمية، وفعلاً جالى واحد قالى شكلك مصرى (باين علينا ولا إيه) قلتله آه طلع هو مخرج قالى محتاجك في شغل 4 أيام تصوير، قلتله عرفت منين إنى ممثل. قالى لا المصريين بعد محمد صلاح عليهم طلب (فخر العرب برضه».

الفنان المصري أضاف قائلا: « أضاف السعدنى: “وقالى مبلغ باخده فى مصر فى سنة، قلتله إدينى السيناريو قالى لا مفيش ده فيلم سكس، قلتله يالا يا ابن الوارمة من هنا».

السعدني اختتم حديثة بطرفة جديدة وقال: «محدش بياكلها بالساهل، المشكلة الواحد يجيب صحة لأربع أيام تصوير منين».

جمهور الفنان المصري أمطره بعدد من التعليقات التي سخرت من العرض الذي تلقاه، بينما سأله البعض عن المبلغ الذي عرض عليه.