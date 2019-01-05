صور نادرة لتكريم سعاد حسني عن أخر أعمالها الفنية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدمت الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، فيلم «الراعي والنساء»، مع الفنان أحمد زكي، وكان ذلك عام 1991.

سعاد حسني، اختارت لإطلالتها خلال حفل التكريم فستان أبيض أنيق، وشاركها في التكريم الفنان الراحل أحمد زكي، وأبطال الفيلم.

«الراعي والنساء»، من بطولة أحمد زكي، وسعاد حسني، ويسرا، وميرنا وليد، تدور قصته حول رجل يخرج من السجن ويذهب إلى إحدى القرى ويقيم في منزل به ثلاث نساء، ويقيم علاقة معهن.

وأنتج الفيلم عام 1991، و تم إعادة إنتاجه وعرض في نفس التوقيت فيلم «رغبة متوحشة»، للفنانة نادية الجندي، ومحمود حميدة، وسهير المرشدي، وحنان ترك، وأخرجه خيري بشارة، مما تسبب في مشاكل مع الجهتين المنتجتين، ويعتبر من آخر عمل فني شاركت به الفنانة سعاد حسني.

يذكر أن الفنانة سعاد حسني، توفيت إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبنى ستوارت تاور في لندن في 21 يونيو 2001، وقد أثارت حادثة وفاتها جدلاً لم يهدأ حتى الآن، حيث تدور هناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية، لذلك يعتقد الكثيرون، خاصة عائلتها أنها توفيت مقتولة، ولكن بعد ثورة 25 يناير والقبض على صفوت الشريف أعادت شقيقتها فتح القضية والمتهم الأول فيها هو صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق.