أمبر هيرد تصف زوجها السابق جوني ديب بالمتوحش.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

مازال مسلسل الاتهامات المتبادلة بين النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة أمبر هيرد، وطليقها النجم العالمي جوني ديب، لم ينته بعد، وخصوصا مع ظهور وثائق جديدة تكشف عن تفاصيل العلاقة بينهما خلال فترة الزواج.

وكانت مجلة The Hollywood Reporter، قد حصلت على وثائق قضائية يعود تاريخها إلى أغسطس عام 2016، تتضمن أقوال النجمة العالمية التي توضح مخاوفها من جوني ديب.

وقالت النجمة العالمية في هذه الوثائق: أنا وجوني، نشير إلى شخصيته الأخرى، التي تظهر عندما يضربني، بأنها شخصية الوحش... ولقد أطلقنا عليها هذا المسمى لسنوات عديدة. كنت أتسمر في مكاني بسبب الوحش.

ومن المرجح أن يستخدم موقع The Sun البريطاني هذه الشهادة، في الدعوى القضائية التي أقامها ديب ضده، حيث اعتبر الممثل البالغ من العمر 55 عامًا، أن الموقع يسعى إلى التشهير به، إثر نشر مقال يصفه بـ”ضارب النساء”، ويؤكد تورطه في جريمة عنف أسري، وطالب النجم العالمي بتعويض يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب دفع رسوم قانونية تقدر بـ10 آلاف و528 جنيه إسترليني.