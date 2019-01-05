تطورات الحالة الصحية للنجم ريشي كابور في معركته مع السرطان

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

انتشرت التكهنات بأن الفنان الكبير ريشي كابور، الذي يخضع حاليًا للعلاج في الولايات المتحدة، يعالج من مرض السرطان، في الوقت الحالي كشف شقيق الممثل راندير كابور أنه “كان بخير”.

ما أن تناقلت الصحف والمواقع أخبار سفر “ريشي” المفاجيء إلى أمريكا، حتى أصيبوا بالذعر، وتضاعف الخوف على النجم المخضرم، بعد رسالة نشرتها نيتو كابور زوجته.

والدة الممثل الشاب رانبير كابور بعد أن شاركت رسالتها على انستجرام، والتي كتبت فيها إن إحدى أمنياتها في العام الجديد 2019 ىهو إيجاد علاج للسرطان في المستقبل، انقلبت التكهنات إلى شبه حالة من اليقين بإصابة ريشي بمرض السرطان.

شقيق ريشي راندير كابور، عندما بدأ في تلقي الاستفسارات عن حالة شفيقة الصحية، كتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قال: “لا أعرف الكثير عن هذا الأمر، لكنني أستطيع أن أخبركم بأن يُبلي بلاءً حسنًا”.

وأضاف راندهير: “دع الناس يقولون ما يريدونه، إنه يقوم بعمل جيد واضح من الصورة التي شاهدتها أنا أيضًا. إنه يقضي وقتًا ممتعًا مع الجميع ويخرج للاستمتاع بوجبة جيدة. سيأتي قريبًا إلى الهند، ونحن نتطلع إلى ذلك الآن”.

في سبتمبر، كان قد أعلن ريشي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، وطلب الممثل البالغ من العمر 66 عامًا، والذي يعمل في بوليوود منذ أكثر من أربعة عقود ونصف، من معجبيه عدم “التكهن بلا داع”، وقال إنه بحاجة إلى رعاية طبية منذ سنوات”.