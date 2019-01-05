هكذا احتفلت مى كساب بعيد ميلاد ابنتها داليدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة هبة عبد الحكيم عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من احتفال الفنان مي كساب وزوجها المطرب أوكا بعيد ميلاد ابنتهما داليدا. وظهرت مي كساب في الصورة مرتدية "جمبسوت"، مكتوب عليه "داليدا اخت فريدة". يُذكر أن مى انتهت من تصوير فيلمها "الطيب والشرس واللعوب"، كما تضع اللمسات النهائية على ألبومها" انا لسه فاكر"، الذي تعود به للغناء بعد أربع سنوات من الغياب.

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