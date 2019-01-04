لبنان على موعد مع منخفض قطبي عاصف وشديد والثلوج ستلامس ٦٠٠ متر.. استعدوا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يناير 2019 10:03 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تتمركز كتلة قطبية ضخمة فوق تركيا واليونان والبحر الاسود وهي الان تؤثر عليهم بالعواصف الثلجية وسوف تؤثر علينا بمنخفض قطبي عالي الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة جداً اعتبار من يوم الاحد و حتى يوم الأربعاء والخميس على جبهتان.

‎اندفاع كتلة هوائية قطبية من شرق أوروبا مصحوبة بكتلة هوائية قطبية المنشأ ستضرب لبنان يوم الاحد التي ستسبب مع طقس شديد البرودة مع إنخفاض كبير على درجات الحرارة و بأمطار غزيرة طوفانية أحياناً ورياح قوية شديدة البرودة تصل سرعتها في بعض هباتها إلى 90 كلم في الساعة وثلوج تصل إلى 700 متر عند ذروة المنخفض خاصة شمالاً.

‎إنها ليست عاصفة ثلجية انه منخفض قطبي عالي الفعالية اعتيادي في مثل هذا الوقت وليس هناك ثلوج ستلامس 400 متر.

تفاصيل وتوقعات درجات الحرارة والطقس هذا الأسبوع:

السبت 5-1:طقس مستقر غائم احياناً يصبح الطقس غير مستقر ليلاً مع وصول المنخفض القطبي العاصف والبارد مع انخفاض على درجات الحرارة مع هطول امطار متفرفة اول ساعات الليل قبل ان تشتد وتصبح غزيرة جداً وطوفانية خاصةً فجراً على مختلف المناطق اللبنانية ومع احتمال تشكل سيول يرافقها عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد خاصة على الجبال المتوسطة والسواحل ورياح جنوبية غربية تصل سرعتها في بعض هباتها إلى 50 كلم في الساعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر .

الاحد 6-1: طقس غير مستقر عاصف وبارد مع انخفاض كبير لدرجات الحرارة تهطل امطار غزيرة طوفانية ومع احتمال تشكل سيول جارفة يرافقها عواصف رعدية وتساقط عنيف لحبات البرد خاصة على الجبال المتوسطة بين 600 متر و 900 متر والسواحل ورياح قوية شديدة البرودة و تتساقط الثلوج صباحاً على ارتفاع 1200 متر وسريعاً يمتد تساقطها الثلوج إلى 1000 متر وليلاً يشتد المنخفض كثيراً مع دخول الجبهة الباردة فتتساقط الثلوج على ارتفاع 700 و 800 واحتمل ان نشهد تراكم خفيف على 700 متر ليل الاحد وفجر يوم الاثنين.

الاثنين 7-1: طقس غير مستقر عاصف وبارد تتساقط الثلوج صباحاً على ارتفاع 700 متر ترتفاع درجات الحرارة بشكل بسيط وهذا السبب يمنع تساقط الثلوج المستمرة على هذا الارتفاع و يصبح تساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر تهطل امطار غزيرة ومع احتمال تشكل سيول يرافقها برق ورعد وتساقط لحبات البرد خاصة على الجبال المتوسطة والسواحل ورياح شديدة البرودة و تتساقط الثلوج 1000 خلال النهار.

الثلاثاء 8-1: طقس غير مستقر عاصف وبارد تهطل امطار غزيرة من بعض الظهر والمساء وتصبح طوفانية ليلاً ومع احتمال تشكل سيول جارفة يرافقها عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح قوية شديدة البرودة و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر خلال فترة الظهرية ومساءً ويمتد تساقتها إلى ارتفاع 1000 متر ليلاً.

الاربعاء 9-1: توقع غير نهائي حتى الان انتظرونا في اليومان القادمان لتثبت الحالة ولكن حسب ما ترسمه الخرائط طقس غير مستقر وبارد دخول الجبهة القطبية الثانية والاقوى انخفاض كبير لدرجات الحرارة طقس شديد البرودة تهطل امطار غزيرة تتساقط الثلوج على ارتفاع 700 و 600 متر واحتمل ان نشهد تراكم خفيف على 700 مع اجواء باردة وتشكل الجليد على ارتفاع 600.

تحذير من الامطار الغزيرة جداً وسوف تكون طوفانية ستسبب بسيول جارفة في بعض المناطق.

تحذير من الرياح القوية يومي صيادي الاسماك واصحاب البيوت البلاستيكية.

تراكمات الثلوج من ارتفاع 900 متر وما فوق.

احتمال ان نشهد تراكم خفيف على ارتفاع 700 متر.

عواصف ثلجية قوية من ارتفاع 1200 متر وما فوق.

يوم الاربعاء 9-1 تحت المراقبة.

سلسلات المنخفصات التي تكلمت عنها لبنان الان يتأثر بها تعرض لبنان لعدة منها وهناك الكثير أيضاً من الممكن ان تضرب لبنان في الفترة المقبلة استعدوا.

‎هذه النشرة من صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر فيسبوك و أدمن الصفحة “جيمي مراد” و تحرير راديو صوت بيروت انترناشونال.

‎سنعمل بشكل دوري لنشر أي جديد عن حالة الطقس المقبلة على لبنان.