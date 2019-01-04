دنيز تشاكير تعتدي على سيّدات مُحجّبات وتصرخ: "هل هذه السعودية"؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة من الجدل، وصدمة كبيرة، أثارتها الفنانة التركية، دنيز تشاكير، في أحد مقاهي تركيا الشّهيرة، فبحسب الصّحف التركية، قامت الفنانة، والتي عُرف عنها إثارة الجدل حولها باستمرار، وظهورها بأكتر من مُناسبة، وهي في حالة سكر شديدة، فإنّ تشاكير دخلت مقهى شهير، وهي بحالة يُرثى لها بسبب الخمر، وعندما شاهدت 6 نساء مُحجّبات يجلسن على طاولة، قامت بالاعتداء عليهنّ وتصويرهنّ دون إذن منهنّ، ثمّ توجّهتْ لهنّ بالسّؤال وهي تصرخ: "هل هذه السعودية؟ ماذا تفعلون هنا".

تصرُّف تشاكير هذا، صدم عمّال وزبائن المقهى، والذين توجّهوا إليها وطالبوها بان تلزم حدّها، وتتوقّف عن إهانة النساء، كما طالبوها بالخروج من المقهى على الفور، والاعتذار للسيدات.

وتصدّرتْ النجمة التركية، دنيز تشاكير، الشّهيرة بشخصية "فتون" في أجزاء المسلسل الشّهير "الأوراق المتساقطة" الصّحف التركية اليوم، والتي وصفتْ تصرّفها بـ "المقزز".

والجدير بالذكر، أنّ هذه ليست المرة الأولى، التي تكون فيها تشاكير في حالة سكر شديدة، وتتصرّف بغرابة مع من حولها، كما أنّها عادة ما تثير المشاكل في كواليس تصوير مسلسلاتها، بسبب مشاكلها مع زملائها، وتأخرها عن مواعيد التصوير، ممّا دفع عدد من المخرجين، والمنتجين رفض التّعامل معها، ومشاركتها في أعمالهم.