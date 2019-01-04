اغتيال كيفانش تاتليتوغ بثلاث طلقات نارية حقيقة أو شائعة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يناير 2019 02:39 مساءً - سرى خبر اغتيال الممثل التركي الوسيم كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند بطل "نور" و"العشق الممنوع" و"الشجاع والجميلة" بثلاث طلقات نارية في ظهره في فندق كونراد هيلتون إسطنبول مساء يوم الأربعاء الفائت الساعة الخامسة، كالنار في الهشيم في منصات مواقع التواصل الإجتماعي.



ولم يصدق الآلاف من معجبيه الخبر،وتمنوا لو أنها شائعة ككثير من الشائعات التي أثيرت حوله،وبعضها نفاها كيفانش تاتليتوغ شخصياً.



وسبق انطلاق الشائعة قضاء كيفانش تاتليتوغ وزوجته خبيرة الموضة التركية باشاك ديزير الأيام الأولى من عام 2019 الجديد في ساحل اسطنبول البحري،فأمضى كيفانش وقته بصيد السمك،وباشاك ديزير أمضت وقتها في طهي السمك ليأكلاه معاً في إجازة رومانسية جميلة.



وقامت باشاك ديزير بنشر صورة زوجها كيفانش تاتليتوغ وهو يحمل سمكة ذات وزن كبير،اصطادها بنفسه في حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستقرام"،وتشارك زوجها تاتليتوغ صورته في حسابه الشخصي بـ "أنستقرام" أيضاً.



كما نشرت باشاك ديزير صورة أخرى للسمك بعد طهيها وشويها له مع الخضروات في الفرن في حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام".



وهذه الإجازة السعيدة وصور كيفانش مع السمكة في الأيام الأولى من عام 2019 الجديد،تنفي شائعة إغتياله المفبركة لأسباب مجهولة.



ويعشق كيفانش تاتليتوغ الهوايات البحرية جداً حتى في الشتاء،فيمارس الصيد بكافة أوقات السنة،والغوص والسباحة،والتزلج على الماء والجليد.

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