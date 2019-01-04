داليدا خليل مع هذا النجم في رمضان 2019

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Jan 04, 2019
زفت النجمة داليدا خليل خبراً ساراً لجمهورها وذلك بعدما اعلنت عن خوضها السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل جديد بعنوان “اسود” مع شركة ايغل فيلمز.
المسلسل من كتابة كلوديا مرشيليان، ومن اخراج سمير حبشي إنتاج ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.
ونشرت داليدا صورة على حسابها على انستغرام تجمعها مع المنتج جمال سنان وعلقت: “أحلى خبرية بستقبل فيها السنة الجديدة انضمامي لشركة “ايغل فيلمز” ومشاركتي بمسلسل (أسود) رمضان 2019 للكاتبة كلوديا مرشيليان والمخرج سمير حبشي من إنتاج ايغل فيلمز (جمال سنان).
وطلبت “داليدا” من متابعيها الدعاء لها بالتوفيق.
ويبدو ان المسلسل سيعرض على اكثر من شاشة عربية خاصة بعدما ارفقت داليدا التعليق بهاشتاغ لشاشات LBCI و OSN و MBC Group، اضافة الى منصة نيتفلكس.
وكان الممثل باسم مغنية قد اعلن عن مشاركته في مسلسل “اسود” امس الخميس.
ولا شك في ان مشاركة داليدا خليل وباسم مغنية معاً في مسلسل واحد سيشكلان ثنائية جديدة ستكون مختلفة ومميزة.
من جهة اخرى، تعيش داليدا خليل نجاحاً كبيراً خاصة ان فيلمها “المهراجا” الذي تلعب بطولته إلى جانب زياد برجي وباقة من الممثلين بدأ عرضه في صالات السينما ويحقق نجاحاً كبيراً وهو من اخراج فادي حداد وانتاج فالكون فيلمز.
كذلك تعمل داليدا خليل حاليّاً على تحضير أغنية جديدة ستبصر النور بالفصل الأوّل من السنة الجديدة.
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