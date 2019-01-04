خاص- “بصراحة” يكشف تفاصيل اضخم حدثين يستعد لهما يوسف حرب

علم موقع “بصراحة” ان السيد يوسف حرب بدأ بوضع اللمسات النهائية على حدثين ترفيهيين ضخمين خلال هذا العام.

الحدث الاول هو عبارة عن مهرجان من النجوم في منتجع اتلانتيس يبدأ في 14 حزيران/يونيو المقبل ويمتد حتى17 منه في بهاماس، “اتلانتيس ريزورتز” وذلك بعدما تم استئجار حوالي اربعة آلاف غرفة في المنتجع لأجل استمتاع المسافرين في البهاماس واكتشاف المكان الساحر.

ومن المتوقع ان يتم اختيار الاسماء النهائية للنجوم العرب الذين سيشاركون في رحلة بهاماس، “اتلانتيس ريزورتز” بتاريخ 15 شباط/فبراير المقبل.

اما الحدث الثاني عبارة عن رحلة على متن “باخرة النجوم” او “ستارز اون بورد” التي تنطلق من برشلونة وتتوجه الى “كان” – “سردينيا” – AT SEA – بالما دو مالوركا ثم برشلونة والتي ستمتد من 21 آب/اغسطس حتى 27 منه، اي ما يعادل 6 ايام وخمسة ليالي.

وفي الحدث الثاني سيشارك مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي ايضاً ولكن سيتم الكشف عن الاسماء النهائية التي ستشارك في الحدث الثاني منتصف نيسان/ابريل المقبل.

نذكر ان رحلة Stars On Board التي ينظمها السيد يوسف حرب، دائماً ما تنطلق وعلى متنها نخبة من اهم نجوم الوطن العربي حيث سبق ان شارك فيها نخبة من الوجوه المعروفة والمحبوبة من قبل الجمهور نذكر منهم: نانسي عجرم، راغب علامة، نجوى كرم، كاظم الساهر، عاصي الحلاني، ملحم زين، شيرين عبدالوهاب، اليسا، ناصيف زيتون، كارول سماحة، زياد برجي وغيرهم من الاسماء المهمة.