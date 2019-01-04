هل تكون أمل بوشوشة نجمة “باب الحارة 10″؟

متابعة الخليج 365: في مفاجأة غير متوقّعة، كشفت بعض المصادر عن مفاوضات سرية بدأت بين القيّمين على الجزء العاشر من مسلسل البيئة الشامية باب الحارة والنجمة الجزائرية أمل بوشوشة.
ورغم أن نتائج المفاوضات لا تزال مجهولة، إلا أن الخبر قد أسعد محبّي أمل بوشوشة الّذين أعربوا عن سعاتهم في حال إنضمت نجمتهم المفضلة إلى الجزء الجديد من تأليف فؤاد شربجي وإخراج مؤمن الملا.
الجدير ذكره أن أمل بوشوشة انشغل في الفترة الأخيرة الماضية بتصوير مشاهد مسلسل “دولار” الذي تخوض من خلاله بطولة درامية جديدة في مسيرتها الفنية.
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