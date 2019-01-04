متابعة بتجــــــــــــــرد: يبدو أن النجم اللبناني يوسف الخال بدأ في الأيام الأولى من عام 2019 الجاري تصوير مسلسل جديد من بطولته. ونشر يوسف الخال عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة له أرفقها باسم العمل “دفاتر الماضي” ورمز الـ”كلاكيت” في إشارة منه إلى بدء التصوير. وفور انتشار الصورة انهال محبو يوسف الخال عليه بالتعليقات التي عبّروا من خلالها عن حماسهم الشديد للعمل المنتظر. الجدير ذكره أن يوسف الخال لم يكشف حتى اللّحظة عن تفاصيل العمل أو القصّة التي يتناولها وهو ما ضاعف من حماس الجمهور الذي يترقّب كل جديد يخصّه.

كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الخال يطلّ من كواليس مسلسله الجديد والجمهور في حالة ترقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.