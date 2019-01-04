“قالوا أشياء”.. جديد بلقيس – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرحت النجمة بلقيس فتحي أغنية جديدة بعنوان “قالوا أشياء” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
الأغنية من كلمات مشاري ابراهيم، ألحان متعب الفرج وتوزيع ومكس حسام كامل وحققت رواجًا واسعًا لدى طرحها عبر قناة بلقيس الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
الجدير ذكره أن أخر أعمال بلقيس الفنية كانت أغنية “شوف لي حلّ” التي طرحتها منذ شهر تقريبًا وحققت ما يقارب الـ5 ملايين مشاهدة.
لمشاهدة فيديو أغنية “قالوا أشياء”:
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